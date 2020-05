Terras op anderhalve meter? ‘Een begin, maar ook moeilijk uitvoerbaar’, klinkt het uit Zwolse horeca

Video Meander Bigband komt met swingend zomernum­mer: ‘Iedereen kan wel wat vrolijk­heid gebruiken deze dagen’

16:00 Een vrolijk, zomers nummer neerzetten om luisteraars een hart onder de riem te steken. Dat was het idee van Albert Dam, dirigent van Meander Bigband, van het gelijknamige Meander College. De muzikanten speelden thuis hun partij in, de zangeressen zongen en zelfs bekende Zwollenaren Rico McDougal en Rik Elings deden hun duit in het zakje. Nu, een paar weken later, is het nummer af.