Terrasjesweer op komst! Donderdag mogelijk 20 graden in Oost-Nederland

Het wordt nazomeren eind oktober. Donderdag wordt de warmste dag verwacht met zo’n 17-20 graden in Oost-Nederland. Heerlijk weer dus om in de herfstvakantie nog even te genieten van een drankje op het terras.

Gemiddeld blijft het kwik voor deze periode van het jaar rond de 13 graden hangen, maar de komende dagen schiet de thermometer door richting de 20 graden. Naast relatief warm is het morgen en donderdag overwegend droog met een mix van wolkenvelden en zon. In de nachten en ochtenden is kans op mist.

De temperatuur is de komende dagen relatief hoog. Morgenmiddag wordt het in grote delen van het land 15-17 graden en in Noord-Brabant en Limburg al 18-19 graden. Een zeer lokale warme dag, 20,0 graden of meer, is niet uitgesloten.

Op donderdag doet moeder natuur er nog een schepje bovenop. Het wordt op veel plekken in Oost-Nederland 17 tot 20 graden en in Noord-Brabant en Limburg wordt het 20 graden, mogelijk lokaal zelfs 21 graden. Ideaal weer om nog even een terrasje te pakken of langs het water te zitten. Op de Wadden blijft de temperatuur met 15-16 graden iets achter.

Ook vrijdag en zaterdag is het nog zacht met 15-17 graden. Wel staat voor vrijdagavond en zaterdag veel wind en regen op het programma. Vanaf zondag wordt het beduidend koeler.

Mistbanken

Komende nachten is er weinig wind. Tijdens opklaringen kan dan gemakkelijk mist ontstaan. Deze mist kan hinderlijk zijn voor het verkeer in de ochtendspits. Lokaal kan het tot zelfs tot ver in de ochtend duren voordat de mist optrekt.

Mist is typisch voor de herfst, winter en het vroege voorjaar. De zon staat dan namelijk laag aan de hemel en heeft niet genoeg kracht om de mist weg te ‘branden’.