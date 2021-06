Terry uit Zwolle heeft in zijn straat ruim 3 kilometer aan oranje vlaggetjes opgehangen. En nóg is hij niet klaar

Drie kilometer aan oranje vlaggetjes, het zegt veel over de liefde voor Oranje die de bewoners in deze straat van de Indische Buurt in Zwolle hebben. ,,Absoluut”, zegt Terry van der Molen die er een paar jaar geleden is komen wonen. ,,Al had ik het liefst nog meer van die vlaggetjes gehad. Maar ja, op een gegeven moment konden we die nergens meer krijgen. En zijn we maar verder gegaan met rood-wit-blauwe vlaggetjes.”