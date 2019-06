Terug lezen: Strafzaak tegen stalker (34) uit Zwolle die meisje al vanaf haar negende lastigvalt

De man uit Zwolle is al vaak veroordeeld voor stalking van het kind en haar ouders. In januari is hij weer opgepakt, omdat hij bij haar aan de deur was geweest. In 2015 kreeg hij voor het eerst een contactverbod opgelegd. De man stuurde het meisje continu seksueel getinte berichten en belde drie keer per dag naar haar huis. Ook kwam hij op een dag naar haar middelbare school om een cadeautje te brengen.