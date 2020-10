Teruggestuurde kneusjes worden door Wehkamp uit Zwolle weer doorverkocht: ‘Ze krijgen een 2de kans’

Zalando: ‘97% keert perfect terug’

Onlinewinkel Zalando (dat van retourmogelijkheden een businessmodel heeft gemaakt) meldt dat de helft van alle bestellingen wordt geretourneerd. Woordvoerster Sarah Thomas: ,,Daarvan is 97 procent in perfecte staat, dus dat deel kan weer worden verkocht.’’ Zo‘n 2,5% wordt via andere kanalen afgezet. ,,Artikelen die we niet meer kunnen verkopen via de reguliere weg, omdat ze seizoensgebonden zijn of kleine gebreken hebben. Bijvoorbeeld via de Zalando Lounge of in onze outlet winkels. Daarnaast doneren wij restvoorraad aan hulporganisaties als Humedica.’’ Net als bij Wehkamp is ongeveer een half procent van de teruggestuurde producten bij Zalando niet meer te verkopen.