TERUGLEZEN | Advocaten van kopstukken Zwolse drugsoorlog willen vrijspraak: ‘Politie is misbruikt door rivalen’

Bijzondere wending in zaak brievenbus­bom in Zwolle: bewijsmate­ri­aal moet opnieuw onder de loep

17:50 Zwaargewond ligt de Zwolse Mirjam 12 september 2020 in haar gang. Een Cobra 6 die door de brievenbus van haar huis aan de Puntmos is geduwd is de oorzaak. Verdachte D. werd in de kraag gevat vanwege getuigenverklaringen. Maar wordt hij er niet ingeluisd en zijn de twee getuigen niet zelf de dader? Zijn advocaat denkt van wel. De rechters willen dat dit scenario verder onderzocht wordt.