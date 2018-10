Teruglezen: EOD verwijdert granaat bij populair café in Zwolle

Wapenex­pert: granaat aan deurklink Zwolse café is echt

13:16 Wapenexpert Ad van Riel is er honderd procent van overtuigd dat de granaat die in Zwolle is gevonden, een echte is. ,,Het gaat om een exemplaar uit het voormalige Joegoslavië. Die dingen zijn in overvloed op de illegale markt aanwezig. Ze kosten enkele tientjes tot enkele honderden euro’s. Niet heel duur dus…”