TERUGLEZEN | Ook morgenochtend geen treinen wegens stormschade, auto in Apeldoorn compleet geplet

Gelre sluit bedden en Isala schakelt over op noodplan: ziekenhui­zen kampen met oplopend ziektever­zuim

Vanwege omikron krijgen ziekenhuizen de roosters amper rond. Isala in Zwolle heeft een noodplan in werking gezet: het ziekenhuis zet personeel van andere afdelingen in op plekken waar de schaarste groot is. Ook zijn oud-zorgmedewerkers opgeroepen mee te helpen. Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft een deel van de bedden gesloten.

18:16