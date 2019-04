Test van waterschap Zwolle met satellietfoto krijgt navolging

Het Drents Overijsselse waterschap, dat kantoor houdt in Zwolle, is het eerste waterschap dat aan de hand van satellietfoto's de controle doet. Vervolgens worden alleen de afgekeurde watergangen in het veld bekeken om te bepalen wat er aan de hand is.

Deze ‘digi-schouw’ levert tijdwinst op en geeft een besparing op de schouwkosten van 50 tot 75 procent. Eerder waren zestig medewerkers nodig om de controleronde te doen. Nu is de schatting dat nog drie mensen nodig zijn.

Een proef in een gebied van honderd km3 in Salland, heeft WDOD ervan overtuigd dat de ‘digi-schouw’ goed volstaat.

Meer werk, minder mensen

Aanleiding voor de test was de uitbreiding van het gebied dat geschouwd moest worden. Meer werk, maar dat moest met hetzelfde aantal mensen. In een paar maanden tijd werd een proef opgetuigd, met een schouw in een gebied van 10 bij 10 kilometer. Er werd op drie manieren gecontroleerd: fysiek, met een drone en met satellietbeelden. Dit om de resultaten te kunnen vergelijken.

De scan vanuit de ruimte is gedaan op basis van satellietbeelden van 50 bij 50 centimeter. De test leerde dat met speciale software 80 procent van het gescande gebied goed kon worden beoordeeld.

Controle

Ook werd duidelijk dat er meer te zien is vanuit de ruimte, bijvoorbeeld beregening van percelen. ‘Het bleek een overtreding, want er gold een beregeningsverbod. Dat is bijvangst. De satellietbeelden bieden meer controlemogelijkheden’, weet Robert Pannenborg, teamleider toezicht en handhaving van WDOD.

Volgens de teamleider zijn er vier tot vijf tot waterschappen die er ook mee willen beginnen. Er zouden zelfs al waterschappen in Zwolle zijn geweest om te kijken wat de ervaringen zijn. Als meer waterschappen aanhaken, wordt het inkopen van kwalitatief goede satellietbeelden goedkoper.

Achtduizend sloten