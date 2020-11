Testvlucht met medische drone mislukt door regen en wind: kan Isala straks dan wel met bloed vliegen?

De speciale drone moet in de toekomst onder meer bloed, medicijnen en monsters binnen tien minuten transporteren tussen de Isala-locaties in Zwolle en Meppel. De vliegtest viel vandaag letterlijk in het water omdat het apparaat nog niet bestand is tegen wisselvallige regen en wind. Maar hoe moet dat dan in de toekomst? In een nat weiland in Hasselt, waar de drone met een spanwijdte van 2,4 meter had moeten opstijgen, wordt antwoord gegeven op die vraag.