Teun van de Keuken leert Zwolle kritisch shoppen

Hier komt de nieuwe Zwolse brasserie van Jonnie en Thérèse Boer

15:37 De inkt van de handtekeningen is nog maar nauwelijks droog of het horecapand aan de Nieuwe Markt 21 wordt al compleet leeg getrokken en in twee verhuiswagens afgevoerd, één naar de loods, één naar de stort. Ruim baan voor ‘Brass Boer Thuis’ van Jonnie en Thérèse Boer. ,,Een brasserie-nieuwe stijl.’’