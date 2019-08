The Body Shop in Diezerstraat Zwolle gaat sluiten

The Body Shop in de Diezerstraat in Zwolle gaat sluiten. De vestiging kan het hoofd niet meer boven water houden. De winkel zat meer dan een kwart eeuw in de Zwolse hoofdstraat.

Een medewerker van de winkel vertelt dat ‘het allemaal heel snel is gegaan.’ Een paar weken geleden hing er een briefje op de pui waarop stond dat de zaak ‘wegens omstandigheden’ een paar dagen was gesloten. Nu blijkt dat het filiaal haar deuren definitief sluit.

Vrijdag dertig augustus is de laatste dag dat de vestiging open is. ,,De winkel wordt gesloten, omdat het helaas niet meer rendabel was om onze activiteiten in Zwolle voort te zetten’’, laat woordvoerder Nicky Ruisch in een e-mail weten.

Kwart eeuw

,,De winkel heeft meer dan 25 jaar in de Diezerstraat gezeten. Ik vind het heel jammer dat we moeten sluiten’’, vertelt de winkelmedewerker, die wegens privacyredenen niet met haar naam in de krant wil.

Volgens de woordvoerder zijn de medewerkers in Zwolle wél ruim van te voren geïnformeerd over de sluiting. En is met elke medewerker besproken wat de beste oplossing zou zijn, voor die persoon, na de sluiting van de winkel.