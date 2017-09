The Cool Quest gaat internationaal: 'Dit is een toffe kans om jezelf te promoten'

Nieuwe singleThe Cool Quest bewandelt de weg naar succes. Niet alleen brengt de Zwolse band een nieuwe single uit, ook treden de Zwollenaren vandaag en morgen op tijdens het internationale festival Reeperbahn. Een festival in Hamburg dat te vergelijken is met Eurosonic Noorderslag in Groningen: de perfecte plek waar bands zichzelf in de kijker spelen bij het publiek.

,,Reeperbahn betekent dat we een goede kans krijgen in een ander land. Deze kans moeten we sowieso pakken’’, zegt de frontman van de band Vincent Bergsma in zijn woonkamer, die vol staat met gitaren en een cello. ,,Dit is een toffe kans. Reeperbahn is mooie plek om jezelf te promoten in Duitsland.’’ En dat is wat The Cool Quest wil: een stap maken in het buitenland. Volgend jaar richten de Zwollenaren zich op Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En daarna? ,,Gewoon over de hele wereld spelen. Het maakt mij niet uit waar.’’

Ander geluid

Ander geluid

Voordat de band de weg op gaat naar alle internationale festivals, brengt The Cool Quest begin volgend jaar eerst haar nieuwe album uit. Een album met een ander geluid dan de vorige platen. ,,Een heel ander geluid. We zijn meer volwassen. We maken betere nummers. We zijn beter op elkaar ingespeeld. Voorheen speelden we livenummers op onze albums. Nu zijn het geproduceerde tracks.''



Hoor je dan nog wel de oude The Cool Quest terug op de nieuwe plaat? ,,Je hoort nog steeds onze sound, maar het is heel anders dan ons vorige album. Ik ben er heel enthousiast over. Voor de live-ervaring, de extra beleving, moet je naar onze shows komen. Je houdt op het album het liedje het liedje. Ook daar stop je veel muzikaliteit in, maar live kan je dat liedje extra uitpakken. Voorheen deden we dat tegelijkertijd al op de plaat. Dan houd je wat minder over voor je liveoptreden.’’

Multiculturele samenleving

Een voorproefje van het nieuwe album is morgen al te beluisteren. Tijdens Reeperbahn schiet The Cool Quest hun gloednieuwe single Runnin’ de lucht in. ,,Een liedje dat gaat over de multiculturele samenleving’’, zegt Vincent terwijl hij naar buiten staart. Hij moet diep nadenken over de single. Hoe legt hij de inhoud van dit ‘serieuzere’ liedje uit? ,,Er zit een diepere boodschap in. Het gaat over vluchtelingen. Die komen hier, maar worden niet geaccepteerd. Dat komt weer door angst. Maar niet alle vluchtelingen zijn gelukszoekers. Die komen hier echt wel om iets goeds neer te zetten. Daar gaat het uiteindelijk om’’, vertelt Vincent.

Integratieprobleem

,,Toen ik de beat hoorde van dit nummer, kreeg ik een protestgevoel. Ik moest direct aan het integratieprobleem denken. Dat vond ik heel goed bij dit nummer passen.’’ Op zijn eigen manier heeft Vincent ook te maken met het integratieprobleem.

In de jaren ’80 kwam zijn moeder vanaf de Filipijnen naar Nederland. ,,Alles werkte toen heel anders. Toen ging het veel makkelijker. Nu zijn de grenzen hartstikke dicht. Vluchtelingen worden moeilijker toegelaten, mensen accepteren ze veel moeilijker. De houding tegenover integratie vind ik kwalijk. Ik geloof ook niet zo in landnamen, we wonen allemaal op deze aardkloot. Op die manier maak ik mij er wel druk over. Het integratieprobleem inspireert mij, daar heb ik dan een tekst daarover.’’

Inzuiptrack

Niet alle nummers op het nieuwe album gaan over serieuze onderwerpen zoals het integratieprobleem. Tegelijkertijd met Runnin’ presenteert The Cool Quest ook een tweede single: Good Life. ,,Dit is een nummer dat je misschien luistert voordat je naar een feestje gaat. Een inzuiptrack.’’ Het nummer gaat over de generatie van nu: millenials. Mensen die niet meer sparen, op stufi leven en uiteindelijk dikke schulden hebben, volgens Vincent. ,,Ik ben precies zo. Ik ben die generatie die soms een gat in zijn hand heeft. Onze generatie denkt daar misschien iets minder goed over na. Maar je moet er wel bij stilstaan. Daar is deze track voor.’’

De nieuwe tracks speelt The Cool Quest voor het eerst tijdens Reeperbahn. Daarna rijden de Zwollenaren door naar Berlijn. Terug in Nederland liggen de laatste loodjes van het album voor hen klaar. ,,En we gaan onze nieuwe liveshow voorbereiden met allemaal nieuwe nummers.’’

En waar is The Cool Quest over vijf/tien jaar? ,,Dan hoop ik dat we nog steeds up and running zijn. Dat we op grotere festivals spelen in het buitenland, maar ook op Lowlands. En een paar albums verder. Dat is het mooiste, denk ik.’’