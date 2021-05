The Dublin House wordt whiskeywalhalla van Zwolle: meer dan tachtig verschillende soorten

Zwolse café-eigenaar waarschijn­lijk failliet door plotselin­ge verande­ring in terrassen­ver­gun­ning: ‘Een messteek in de rug’

6:58 ‘Strijdend ten onder’ gaat horecaondernemers Peggy Damen, nu de gemeente plotseling de terrassenvergunning voor haar zaak Het Weeshuys in Zwolle heeft aangepast. Eén klacht, en de zaak moet opdoeken. Dit betekent het einde, denkt ze. Want buurtbewoners zetten nu al flink de hakken in het zand.