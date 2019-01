The Great Escape Zwolle sluit gasten met een gerust hart op

Juist deze week openden zij officieel hun tweede locatie in Zwolle aan de Burgemeester Drijbersingel. ,,Je schrikt ervan, en zeker omdat je in dezelfde branche actief bent", zegt Johan Post. Maar daarmee houden de overeenkomsten wel op volgens hem, want in de nieuwe Zwolse escape room is op het gebied van veiligheid aan alles gedacht. ,,Toch is het goed als ook de escape rooms in Nederland nog eens extra gecontroleerd worden", vindt zijn compagnon Van Laar.