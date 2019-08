‘The Voice Senior‘-zangduo Henk en Mick uit Zwolle: liever op het podium dan achter de geraniums

videoHenk Klompenmaker is 71 en onderging ooit een zware hartoperatie. Zijn maatje Mick Woearbanaran is 68 en heeft een chronische longziekte. Maar rustig aan doen? Achter de geraniums? Geen sprake van. De vonken spatten er vanaf als ze op het podium hun evergreens (van Tom Jones tot The Blues Brothers) ten gehore brengen. Hun carrière zit in de lift sinds ze een jaar geleden meededen aan het tv-programma The Voice Senior.

De jury was lyrisch over het energieke duo en het bracht de Zwollenaren dit voorjaar zelfs tot in Amerika waar ze meededen aan de talentenshow America's Got Talent. Hoe dat avontuur afgelopen is? ,,Dat mogen we nog niet vertellen", zegt Henk geheimzinnig. ,,Geheimhoudingsplicht hè. Het moet nog uitgezonden worden. Maar laat ik het zo zeggen: het was zeer succesvol en het is nog niet ten einde....” Toch staan ze vrijdagavond tijdens het Zwolse Straatfestival weer 'gewoon‘ in café Het Kroegje tijdens het Straatfestival Zwolle. En daar zijn de doorgewinterde muzikanten (al sinds hun tienerjaren speelden en zongen ze al in talloze bandjes) net zo goed op hun plek.

Henk Klompenmaker (71): ‘Af en toe moet ik gewoon op de rem‘

Henk Klompenmaker: ,,Mick heeft een soulstem, ik een countrystem."

Wat heeft The Voice Senior je gebracht?

,,Bekendheid. Natuurlijk extra optredens, maar dat moet je ook niet overschatten. Je bent even een actualiteit maar ook weer snel vergeten. Maar ik ben er heel trots op dat we voor zo'n groot publiek hebben laten zien dat de muziek van de fifties en de sixties het nog enorm goed doet bij jong en oud."

Hoe is de rolverdeling op het podium?

,,Ik ben de aangever, dat komt omdat ik makkelijk kan praten. Mick is wat geslotener. Ze zeggen altijd tegen mij dat ik de batterij van Mick ben. Af en toe moet ik gewoon op de rem."

Zingt Mick wel eens vals?

,,Nee, dat vind ik heel bijzonder. Hij heeft een hele aparte, hese stem die geschikt is voor soul. En ik heb een soort countrystem. Samen mixt dat heel goed.”

Waar kunnen we je vinden als je niet op het podium staat?

,,Dan ben ik nog vaak bezig met muziek, maar ik hou ook van sporten. Op de sportschool, tennissen."

Wie is je grootste fan?

,,Dat is Carla (echtgenote, red.), in elk geval niet, haha. Mijn grootste fans zitten bij Frion, daar doen we elk jaar een optreden mee. En de oudere dames in de verzorgingstehuizen."

Bij welk nummer zijn jullie op je best?

,,Bij het nummer ‘Sometimes we cry‘ van Van Morrison. Daar zit een boodschap in."

Wat is het meest gedenkwaardige optreden sinds The Voice Senior?

,,Ik denk het Voice Senior concert in AFAS Live, voor 2000 mensen. Maar eigenlijk zijn de intieme optredens het mooiste, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen. De bewoners vinden het fantastisch als Henk en Mick komen. En als je ziet wat onze muziek bij de bewoners losmaakt... Dat geeft enorm veel voldoening."

Mick Woearbanaran (68): ‘De jeugd wil zelfs selfies met ons maken‘

Mick Woearbanaran ,,We vullen elkaar aan."

Wat heeft The Voice Senior je gebracht?

,,Dat we ineens tussen bekende artiesten staan bij evenementen. Glennis Grace, Lee Towers... Je komt in een heel ander circuit terecht. Het heeft ons leuke optredens bezorgd.”

Hoe is de rolverdeling op het podium?

,,We vullen elkaar aan. Als de een een grap begint maakt de ander 'm af. Ik weet precies wanneer ik moet invallen. We spelen een spel met z'n tweeën en daar geniet het publiek van."

Zingt Henk wel eens vals?

,,Misschien in z'n enthousiasme een keer een verkeerde noot, en misschien ik ook wel. Maar een hele partij vals zingen? Dat komt niet voor.”

Waar kunnen we je vinden als je niet op het podium staat?

,,Ik doe vrijwilligerswerk in het gezondheidshuis in Stadshagen, en ik zit bij de biljartclub voor 65-plussers. En ik ben bij twee kerken aangesloten: de Molukse kerk Musafir, en ik ben voorzitter van de Indonesische kerk Perki in Zwolle, waar ik ook koorleider ben."

Wie is je grootste fan?

,,Dat zijn er zoveel! Mijn kinderen, en mijn partner natuurlijk. En het Molukse volk, niet alleen in Zwolle maar in het hele land. Volgende week treden we op bij de Pasar Malam in Groningen. Dat wordt ook weer een hele happening."

Bij welk nummer zijn jullie op je best?

Dat is ‘Sometimes we cry‘. Een mooie ballad waarmee we een boodschap aan het publiek willen geven."

Wat is het meest gedenkwaardige optreden sinds The Voice Senior?

,,Koningsnacht, toen traden we in Zwolle op tijdens de Coen en Sander-show. Voor je eigen publiek. Wel 15.000 tot 20.000 mensen. Maar weet je wat het mooiste was? Dat al die jeugd na afloop naar je toe komt voor een selfie. Allemaal op de foto met die ouwe knakkers! Geweldig toch?"