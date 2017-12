The Young Ones hoopt op eigen onderkomen

Niet alleen werd in 2017 een vierjarige subsidie stopgezet, ook moest het gezelschap in maart vertrekken uit hun theaterkerk in Dieze-Oost, omdat deze afgebroken zou worden. ,,Dat was echt zonde'', vindt De Haan. ,,De kerk was voor ons echt een rauwe vrijplaats waar we konden doen wat we wilden.''

White Rabbit

De theatergroep is tijdelijk opgevangen door schouwburg Odeon. Op deze locatie wordt inmiddels flink gerepeteerd voor de eindejaarsproductie White Rabbit, die vanaf 24 december 9 keer te zien is in de schouwburg. De voorstelling draait om de jongen Phoney, die zijn broer verliest bij een dodelijk ongeluk en door zijn steeds verdergaande losgeslagen gedrag in 1974 van het internaat gestuurd wordt. ,,In het verhaal probeert hij zijn weg te vinden in een leven dat hij eigenlijk niet meer snapt'', vertelt toneelschrijver Paul Feld. De productie bespreekt ook actuele thema's als misbruik en het opzoeken van seksuele grenzen. Het was niet direct de bedoeling van de schrijver om op de actualiteit in te spelen. ,,Dit had ik al in het stuk verwerkt voor de hele #MeToo-discussie op gang kwam, maar het laat wel zien dat het een issue is dat al langer speelt. Het is een coming of age-drama en een ode aan de crisis. Als dit stuk de bezoeker een les mee moet geven, laat het dan zijn dat mensen hun angst in de ogen moeten kijken voor ze deze kunnen overwinnen. Persoonlijke groei is niet mogelijk zonder een flinke crisis te hebben doorstaan.''