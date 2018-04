Theater Na de Dam ook in Zwolle op 4 en 5 mei

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en op Bevrijdingsdag zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om de herdenking en de bevrijding extra betekenis te geven. Met Theater Na de Dam worden de verhalen en gedachten over de Tweede Wereldoorlog levend gehouden.

Ook in Zwolle worden diverse voorstellingen gegeven. Zwolse theaters en Bevrijdingsfestival Overijssel presenteren op 4 mei een gezamenlijk programma in Schouwburg Odeon, de Grote Kerk en Eureka. Er zijn in totaal zes voorstellingen van onder meer Theatergroep De Jonge Honden, Theater De Makkers en studenten van ArtEZ.

Theater de Makkers brengt de jongerenvoorstelling 'Aan tafel', waarin het terug gaat in de tijd waarin voedsel schaars was en een andere waarde had. Het is een voorstelling geïnspireerd op kookboeken uit de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke verhalen van mensen over het onderwerp voedsel.

Het herdenken en begrijpen van de geschiedenis. Zijn we nog in staat te herdenken? Kunnen we begrijpen waarom deze oorlog uitbrak? Hoe heeft het zo ver heeft kunnen komen? Theatergroep De Jonge Honden gaat samen met 14 jongeren dit gesprek aan. De uitkomsten van de persoonlijke gesprekken leiden tot de voorstelling 'Vaandels en Vlaggen'.

Op vrijdag 4 mei gaat de cinematische ervaring 'Oorverdovend' in première. Het selecte publiek, er kunnen maximaal 9 bezoekers per voorstelling deelnemen, kruipt in de huid van één van de personages. De personages zijn gebaseerd op de verhalen van personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwolle verbleven.

Daarnaast is de voorstelling 'Toch was er iets' van derdejaars ArtEZ-studenten te zien in de Grote Kerk. In Schouwburg Odeon is gelijktijdig de muziektheatervoorstelling 'Herinneren, rondom de oude radio uit 1952' van de Zwolse muzikale Pauwergirls te zien en ook 'Dezelfde hemel boven ons' van dansproductiehuis Vuur & Vlam uit Kampen.