Theatergroep De Jonge Honden ontvangt 100.000 euro van provincie Overijssel

,,Het is een fijne erkenning van de provincie. We zijn blij dat er vertrouwen is in de ideeën die we hebben’’, zegt artistiek leider Jolmer Versteeg.

Het geld wordt gebruikt om voor twee dagen in de week een fondsenwerver/strateeg aan te nemen. Daarmee is het ook een soort springplank richting de grote, landelijke fondsen. Ook kan er dankzij de subsidie meer worden samengewerkt met jonge, talentvolle makers.

Versteeg: ,,Onze ambitie is om nog meer openluchtvoorstellingen te maken gebaseerd op cultureel erfgoed. Juist die grote voorstellingen hebben een lange aanloop nodig en als je dat continu op incidentele basis moet doen qua geld, dan ben je elke keer na je voorstelling je team kwijt. Dan is het geld op. Nu hoeven we niet te wachten tot het geld er is om weer verder te kunnen met een nieuwe voorstelling. Zo krijgen we meer tijd om meer voorstellingen te maken.’’

Nieuwe voorstellingen

Stichting Theatergroep De Jonge Honden is momenteel met een aantal nieuwe voorstellingen bezig. ,,We voeren nu gesprekken met de gemeente Doorn voor een locatietheatervoorstelling en we zijn ook bezig met een voorstelling rondom 75 jaar vrijheid in Overijssel.’’

Theatergroep De Jonge Honden maakt sinds 2006 theatervoorstellingen in de buitenlucht. De theatergroep brengt door middel van locatietheater het publiek in aanraking met de verhalen die liggen verscholen in een landschap of historische locatie. In september 2017 heeft Theatergroep De Jonge Honden met veel succes het openluchtspektakel 'Operatie IJssellinie' bij landgoed De Haere in Olst opgevoerd, een locatievoorstelling over de militaire verdedigingslinie die het Westen van Nederland moest beschermen tegen de opmars van de Russen. Het Perrontheater, een voormalig NS-gebouw aan de Westerlaan in Zwolle, is sinds 2014 de thuisbasis van Theatergroep.