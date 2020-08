Theaterversie van Oorlogswinter komt toch op de planken

Video Peter was met gezin weg toen hij dramatisch telefoon­tje kreeg over brand in zijn Lichtmis: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

14 augustus De tweede dag na de brand is het voor restaurant-eigenaar Peter Huisman van de Lichtmis nog steeds moeilijk te bevatten. Het pannenkoekenrestaurant, een begrip in de regio en erg populair bij chauffeurs, is grotendeels verwoest. ,,Het is verschrikkelijk.”