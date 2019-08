Theatervoorstelling Verzand in Zwolle in première

In 1819 ging de eeuwenlang gekoesterde wens van de stad in vervulling: een verbinding tussen de stadsgracht en de IJssel ten behoeve van de scheepvaart. Wat er aan het graven van de vaart vooraf ging is onderwerp van de theatervoorstelling, die bedacht is door de Zwolse theatergroep De Jonge Honden en Gajes uit Deventer. De voorstelling draait om koning Lodewijk Napoleon, die Zwolle toestemming gaf om de vaart aan te leggen.

In Gerrit's Tuin, achter het pand van Van Wonen aan de Willemsvaart is de voorstelling tot en met zaterdag te zien. En tot oktober is in expositieruimte RAW Space, ook aan de Willemsvaart, een expositie te zien over het kanaal.