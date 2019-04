Theaterwandeling als ode aan (bijna) verdwenen IJsselcentrale

Op 29 en 30 juni houdt het Kameroperahuis in samenwerking met inwoners van Zwolle-Zuid voorstellingen met de IJsselcentrale in de hoofdrol.

Het is de bedoeling om beide dagen met buurtbewoners in een lange stoet over de dijk richting de IJsselcentrale te wandelen. Onderweg worden verhalen gedeeld en herinneringen opgehaald en is er muziek en theater. Ter afsluiting is een bijeenkomst in het laatste gebouw dat nog overeind staat, waarbij een speciaal gecomponeerd lied wordt gezongen.