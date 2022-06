Thecla Bodewes (54) runt vier scheepswerven: ‘Nog steeds hou ik van de geur van teer’

We zitten in haar kantoor met uitzicht op de scheepswerf in Kampen. Het is één van de vier bedrijven van Thecla Bodewes Shipyards. Jaren geleden nam ze deze failliete werf over, maar kwam er zelf bijna mee in de problemen. Zo gaat het in de scheepsbouw, weet de 54-jarige onderneemster inmiddels. ,,Het zijn altijd golfbewegingen. Mijn enige zekerheid is: er zijn altijd wel érgens op de wereld nieuwe schepen nodig.’’