Theehuis op Doepark Nooterhof dicht: wachten op doorstart

Albert Smit (47) gaat ze missen. De hippe moeders met hun verhalen over borstvoeding. De vrolijke cliënten van Frion die hielpen in de bediening. Maar ook de natuurfreaks die lastige vragen stelden over plantjes en insecten. Alsof de beheerder van het theehuis op Doepark Nooterhof overal verstand van heeft. ,,Uhh, niet dus,'' grinnikt Smit. De horecaman uit Zwartsluis was namens Landstede acht jaar lang het gezicht van de populaire pleisterplaats. Van kinderpartijtjes en ondernemersborrels tot uitbundige bruiloften. Smit regelde 't, ondanks de 'speciale omstandigheden'. Want het theehuis zit in het Earthship, de zelfvoorzienende woning die in 2008 werd gebouwd van autobanden, blikjes en flessen. Via zonnepanelen is er beperkt stroom aanwezig in de kleine keuken. ,,Als ik de grill gebruik, moet de oven uit.'' Da's juist grappig, vindt-ie. Hij nam zelfs de catering erbij. ,,Je wordt vanzelf creatief. Bij grote groepen maakte ik wraps, in plaats van broodjes, want die kon ik niet allemaal afbakken.''