Themadag in Zwolle voor nabestaanden zelfdoding: ‘Dit gaat nooit meer over’

Zwolse labrador Kees krijgt hartopera­tie in Italië dankzij crowdfun­ding

28 oktober Het is gelukt. Labrador Kees krijgt een hartoperatie in Italië. De 4.000 euro die voor de operatie nodig was, is bij elkaar gehaald door Gerben Hoetink en Barbara ter Beke uit Zwolle via crowdfunding. De eigenaren van Kees zijn hadden nooit gedacht dat ze genoeg geld bij elkaar konden krijgen. „We zitten met tranen in onze ogen.’’