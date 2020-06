Theorie-examen plots beëindigd en HANOS ontruimd; stroomstoring zorgt twee uur voor hinder in Zwolle

Einde examen

Negen kandidaten probeerden rond die tijd een stapje dichter bij een rijbewijs te komen, maar ze mogen allemaal een andere keer terugkomen. ,,Zonder stroom geen theorie-examen. Heel vervelend, maar pure overmacht’’, stelt woordvoerder Irene Heldens. ,,Een deel was al bezig, anderen moesten nog beginnen. Ze moesten allemaal onverrichter zake naar huis; we draaien door de corona-maatregelen op halve kracht, dus later op de dag inschuiven kon ook niet.’’ CBR probeert iedereen zo snel mogelijk op een ander moment in te plannen.

Ontruiming

Ook bij groothandel HANOS klapte de stroom eruit. Geen licht, geen werkende kassa’s. ,,Ineens was het helemaal donker. Gelukkig konden we in alle rust alle klanten naar buiten leiden’’, vertelt Robin Westra. De zaak bleef zo’n anderhalf uur dicht. ,,We hebben dit de afgelopen jaren al één of twee keer eerder meegemaakt, dus gelukkig wisten we wat we moesten doen.’’