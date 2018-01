Therapeutisch konijntjes knuffelen in gevaar door kapotte bus stichting

Welk boek bracht u aan het lezen?

16:25 Steeds minder mensen lezen, blijkt uit onderzoek. Toch gaan legio mensen naar de bibliotheek, lezen ebooks of verzamelen zich in leesclubjes. Er was echter een moment in hun leven dat een boek hen greep en aan het lezen hield. De redactie van de Stentor wil graag weten: welk boek was dat voor u?