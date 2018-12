Thijs Oosterhuis uit Zwolle is dominee op zee: ‘Ik ben er niet om zieltjes te winnen‘

Selma Wijnberg | 1922 - 2018 Zwolse Sobibór-overleven­de vond zichzelf een enorme bofkont

11:45 Selma Wijnberg was een van de weinigen die een verblijf in Sobibór kon navertellen. Dinsdag overleed de laatste Nederlandse overlevende van het concentratiekamp. ,,Ze was een heel gezellige vrouw, ondanks al die ellende.’'