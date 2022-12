Thijs van Dieren leidt metamorfose op Hanzeland in Zwolle: woontorens tot 70 meter, maar ook meer groen

Rechter verbiedt jacht op ganzen in natuurge­bie­den, boeren boos: ‘Schade loopt in miljoenen’

Tot 2024 mogen jagers in Overijsselse natuurgebieden niet schieten op ganzen in de wintermaanden. De rechtbank heeft opnieuw een vergunning vernietigd. Weer een succes voor de Fauna- en Vogelbescherming, maar landbouwers vrezen nog meer ganzenschade aan gewassen. Overijssel moest in 2021 bijna 2 miljoen euro uitkeren aan schadevergoedingen.

14 december