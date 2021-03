Thom van Campen uit Zwolle gaat als 31-jarige VVD’er de Tweede Kamer in, maar noem hem niet de kroonprins

Awet (29) uit Eritrea sleurde vrouw Zwolse bosjes in: ‘Als er niets verandert, krijgen we meer slachtof­fers’

16 maart Awet Leul M. (29) sleurde afgelopen juni op klaarlichte dag een jonge vrouw de bosjes van Park De Wezenlanden in Zwolle in en probeerde haar te verkrachten, biechtte hij eerder al bij de rechter op. Vandaag staat hij voor de rechter. Eritrese mannen zijn in Nederland geregeld dader in gruwelijke zedenzaken. Hoe komt dat? ,,Vrijwel alle Eritreeërs die hier komen zijn getraumatiseerd en hebben psychische problemen. Als er niets verandert, krijgen we alleen maar meer slachtoffers.’’