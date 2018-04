Thomas a Kempis in Zwolle verhuist leerlingen naar Doepark Nooterhof

Zo'n 150 leerlingen van het Thomas a Kempis-college in Zwolle krijgen vanaf het nieuwe schooljaar les in het Landstede-gebouw op Doepark Nooterhof aan de Goertjesweg. De middelbare school groeit snel en heeft ruimte nodig.

Ouders en leerlingen zijn vanmiddag per mail geïnformeerd. In de afgelopen jaren werd de groei opgevangen met noodlokalen, maar dat lukt niet meer, zegt directeur Gerdien Pastink. ,,Er hebben zich opnieuw honderd leerlingen extra ingeschreven, net als vorig jaar. Na de zomer starten we met 940 leerlingen.'' Een verklaring voor die groei heeft Pastink niet. ,,We profileren ons al jaren met sportonderwijs, we zijn niet opeens iets anders gaan doen. Maar we zijn er uiteraard zeer blij mee.''

Volledig scherm De zebrakleurige units maken plaats voor een fietsenstalling. © Marco van den Berg

Landstede

Per jaar wordt bekeken of Thomas a Kempis gebruikt blijft maken van Doepark Nooterhof. De school is onderdeel van het grote Landstede, dat eigenaar is van de gebouwen op het park. Het werd als lesruimte gebruikt voor MBO-opleidingen, als vergaderruimte maar ook als onderkomen voor een groot aantal groene organisaties. Die zijn inmiddels verhuisd.

Het Thomas a Kempis ligt vlakbij, aan de Schuurmanstraat. Toch wil Pastink voorkomen dat leerlingen straks tussen twee locaties moeten pendelen, wordt een speciaal rooster opgesteld. De zes lokalen worden alleen gebruikt door derde- en vierdeklassers van vmbo TL en eindexamenleerlingen in 5 havo en 6 vwo. Zij krijgen volledige dagen les op het park. Daarbij gaat het voornamelijk om de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde.

Volledig scherm Directeur Gerdien Pastink (Thomas a Kempis) en Carlijn van Eijk (Landstede) aan de voorzijde van het gebouw. Helemaal links achter hen de voormalige locatie van de sterrenwacht in Zwolle. © Marco van den Berg

Parkeerterrein

Bij het onderwijsgebouw staan nu tijdelijke units in zebrakleuren. Die verdwijnen. Op die plek komen fietsenstallingen. Vlakbij de ingang van het park is een parkeerterrein. Dat blijft. De parkeervakken naast het gebouw verdwijnen. Daar komt een schoolplein. Leerlingen mogen straks meedenken over de invulling. Ook een pannakooi behoort tot de mogelijkheden, zegt Pastink. Binnen hoeft nauwelijks iets te gebeuren. De meeste lokalen hebben een beamer. Bovenin is een kantine aanwezig.

Ideeën