Thomas Veltman verlaat 't Proeflokaal van Zwolle

Thomas Veltman (42) doet per 1 augustus t Proeflokaal van Zwolle van de hand. Barman Arthur van Tongeren (38) neemt het roemruchte café van hem over op die datum. Veltman was bijna negen jaar lang het gezicht van het kleine café aan de Blijmarkt.

Veltman nam ‘t Proeflokaal in november 2010 over van horecaman Arjan Broekman, die toen naar Het Wijnhuis vertrok. Acht jaar en tien maanden later meldt Veltman dat het tijd wordt voor iets anders. ,,'t Proeflokaal bestaat ongeveer veertig jaar en ik ben de vijfde eigenaar. Acht jaar is een mooi gemiddelde.’’

Wat Veltman precies gaat doen nadat hij het café van de hand heeft gedaan, weet hij nog niet precies. ,,Ik heb wat plannen die ik de komende tijd ga uitwerken. Wellicht ga ik iets doen met het destilleren van alcohol. Ook voel ik er wel wat voor om mij in te blijven zetten voor de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ).’’

Opvolger

Veltman is blij met zijn opvolging. ,,Arthur is de eerste die ik heb gevraagd of hij het wilde overnemen. Gelukkig wilde hij dat en kreeg hij de financiering rond. Er blijft daardoor een vertrouwd gezicht achter in 't Proeflokaal. Dat was voor mij toch ook wel belangrijk.’’

Van Tongeren wordt na Barend Holman, Ingrid Niessink, Marcel Meulhof, Arjan Broekman en Thomas Veltman de zesde eigenaar van 't Proeflokaal.