Thorbecke bestaat 50 jaar: 'Docenten maakten je bang'

Video&update Café Bruut in Zwolle blijft dicht

18 oktober Café Bruut in Zwolle blijft voorlopig dicht. Dat heeft burgemeester Henk Jan Meijer besloten. Vorige week werd daar een granaat aan de deur gevonden. In verband met onderzoek en de veiligheid van het uitgaanspubliek werd het café toen voor een week gesloten. Nu is de veiligheid niet meer in het geding, maar moet Bruut tóch de deur op slot houden.