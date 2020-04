Thuis lesgeven aan je scheikundeklas: ‘Ze komen ook voor jou’

Isa­la-ziekenhuis ruimt noodtent corona weer op: ‘Gelukkig niet nodig gehad’

11:31 Ziekenhuis Isala in Zwolle heeft de triagetent bij de ingang het ziekenhuis weer afgebroken. Volgens arts Hester Ticheler van de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is er in het ziekenhuis zelf voldoende capaciteit.