Thuiszittend Oost-Nederland ziet natte sneeuw: ‘Komend weekend weer lentetemperaturen’

Veel inwoners van Oost-Nederland die vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis moeten blijven, zagen vanochtend uit hun raam op verschillende plekken natte sneeuw vallen. Ook morgen zullen we dit beeld nog in het hele land gaan zien. Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel! Eind komende week wordt het zonniger.

Op sociale media kwamen deze ochtend veel berichten en video's voorbij van mensen die natte sneeuw in hun tuin zagen vallen. En het viel op veel plaatsen, zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,In Overijssel in het oostelijk deel van Salland en ook in Zwolle en in Gelderland viel het in de Achterhoek en was er gesputter op de Veluwe.”

Glad op de weg

Morgen kunnen we volgens Janssen hetzelfde weerbeeld verwachten. ,,Ook dan vallen er best pittige en felle buitjes met hagel en een vlok natte sneeuw.” De paar automobilisten die ondanks de coronacrisis nog wel de weg op zullen gaan, moeten daarom goed opletten. Het wordt namelijk een koude nacht en als er ‘s ochtends een bui valt, zou het op de weg glad kunnen worden.

,,Op de koudste plaatsen in deze regio zal het vannacht -4 of zelfs -5 worden", zegt Janssen. ,,Voor deze tijd van het jaar is dat echt aan de koude kant.” Ook overdag is de temperatuur de komende dagen lager dan normaal. Pas tegen het einde van de week wordt het beter.

Lentetemperaturen