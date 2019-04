Tien bijtincidenten met personen afgelopen jaar in Zwolle

Tien personen zijn vorig jaar in Zwolle gebeten door een hond. In totaal hapten viervoeters 23 keer van zich af, dertien keer was een andere hond het slachtoffer.

Drie keer heeft de gemeente Zwolle besloten een muilkorf- of kort aanlijngebod op te leggen en in twee gevallen is een voornemen daartoe verstuurd. Dit blijkt uit het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Over twee honden die in 2017 door de gemeente in beslag zijn genomen na een ernstig incident, viel vorig jaar het verdict. In één geval is na een gedragstest besloten dat het dier afgemaakt moest worden, in het andere geval heeft het baasje afstand gedaan van zijn viervoeter. Die hond heeft inmiddels elders een nieuw thuis gevonden.

Ten opzichte van een jaar eerder zijn er in 2018 iets minder bijtincidenten geweest. In 2017 werden 28 van dergelijke voorvallen gemeld, waarbij zestien keer een mens het slachtoffer was.

Poep

Sinds een aantal jaren wordt vanuit de lokale overheid prioriteit gegeven aan bijtincidenten en de aanpak van gevaarlijke honden. Zo werd twee jaar geleden een nieuw protocol opgesteld en wordt meer tijd gereserveerd voor de afhandeling van bijtincidenten. Dat gaat wel ten koste van de controle op loslopende honden. Ook baasjes die de poep van hun hond niet opruimen komen daar meestal mee weg, omdat de gemeente simpelweg geen tijd heeft om daarop te controleren. Menig Zwollenaar ervaart echter de nodige overlast van loslopende honden en hondenpoep, blijkt uit de jaarcijfers. Bij de gemeente is 63 keer aan de bel getrokken over loslopers en 88 keer over uitwerpselen.

Gevaarlijk

Wie denkt dat er zich in zijn omgeving een gevaarlijke hond bevindt, kan daar eveneens melding van maken bij de gemeente. Dat gebeurde in 2018 twintig keer, waarbij in drie gevallen de hond daadwerkelijk aangemerkt is als gevaarlijk. De eigenaren is geadviseerd met hun huisdier een gedragsvaardigheidscursus te gaan volgen.