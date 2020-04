Tien dagen plezier met de verrassingstasjes van Bianca en Linda

Beide vrouwen werken in de zorg, Linda in de jeugdzorg en Bianca begeleidt en adviseert ouderen via haar eigen onderneming Optimaal Oud. ,,Ik heb dus veel contact met ouderen en ging ze missen nadat de crisis uitbrak. Samen met Linda bedacht ik de Stay Home Tas.”

Kraamtas

En zolang we geld hebben, gaan we door. In elk geval nog drie of vier weken

Verrassing

Wat er precies in de tasjes zit, verklappen Bianca en Linda natuurlijk niet, maar het zijn in elk geval spulletjes die het thuis gezelliger maken of helpen de tijd door te komen. ,,Leuke hebbedingetjes.” Voor de inhoud van de tasjes hebben de beide initiatiefneemsters sponsoren gezocht. ,,Verschillende bedrijven hebben spullen geleverd, en van de gemeente en de Gasthuizen hebben we een mooie donatie gekregen.” Aan adressen om de tassen te bezorgen is ook geen gebrek: ,,We hebben een Facebookpagina waarop mensen anderen kunnen voordragen en we hebben via ons werk natuurlijk contacten bij bijvoorbeeld WijZ, de sociale wijkteams en buurtzorg."