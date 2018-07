Tien huurwoningen in oude scheepswinkel Huisman Zwolle

Op Koningsdag ging Huisman dicht, de bekende winkel aan de Buitenkant in Zwolle waar Jan en alleman zijn watersport- en kampeerartikelen haalde. Nu, een paar maanden later, klinken in de vier aaneengeschakelde panden geluiden van boren en sloophamers. Er komen tien huurwoningen in met een gemiddeld woonoppervlak van 45 vierkante meter.

De huizen zijn geschikt voor starters en alleenstaanden. De plek is fraai: aan de rand van de binnenstad met uitzicht op de gracht. Dus ja, Jacco Baars van Morphique Architecten, regelmatig betrokken bij verbouwingen en renovaties in het stadshart, spreekt over een bijzonder project waar veel belangstelling voor bestaat.

Steiger

,,Het heeft geen zin om te schrijven wanneer ze in de verhuur gaan; feitelijk zijn ze al vergeven,'' grijnst-ie, terwijl hij wijst op het bouwdoek aan de steiger. Daarop staan oude foto's afgebeeld en wat uitleg over de historie van de plek. Want in het hoogste en oudste pand - waar de letters Huisman op staan - heeft vroeger de familie Schuttevaer gewoond. Het bouwproject heeft hun naam gekregen. De familie liet in de negentiende eeuw een stoomboot varen tussen Zwolle en Rotterdam en richtte onder meer een stichting op die veel heeft betekend voor de binnenvaart in Nederland.

De voor- en achterzijde van de vier markante gebouwen. De overhangende houten uitbouw blijft, maar wordt opgeknapt en aangepast met andere ramen.

Belettering

Baars vertelt: ,,Het is in zijn geheel een rijksmonument, vanwege de stadsmuur die deels nog in de panden aanwezig is. Maar het meeste is in de jaren zestig en zeventig tegen de muur aangebouwd. Alleen het pand helemaal links, met de belettering, dateert uit de zeventiende eeuw. Dat is gebouwd nadat ze de muur hadden gesloopt. Daar gaven ze in vroegere tijden niet zoveel om.''

Het zijn van die plekjes in de stad waar je als architect likkebaardend naar binnen stapt, vertelt Baars. ,,Bovenin hangt nog een groot houten hijswiel. Daar kun je tijdelijk niet komen, omdat de trappen zijn weggehaald. Ooit zat daar een zeilmakerij. Het heeft er jaren leeg gestaan. Komt niet vaak voor dat je ruimtes betreedt waar al jaren geen mens is geweest. Echt geweldig.'' Het dak van het oudste pand is echter zo lek als een mandje. ,,Je kijkt zo tussen de pannen door naar de lucht. We gaan dus eerst zorgen dat alles waterdicht wordt.''

Alles wordt gestript en grondig opgeknapt. Ook de vloer is tijdelijk weg uit de oude winkel van Huisman.

Oude pannen

Inmiddels zijn de vier panden binnen zo goed als gestript. De middelste panden zijn voorzien van een nieuw dak. Wel komen de oude pannen terug. ,,Er zat asbest bij het dakbeschot. We timmeren het nu af en gaan straks wanden plaatsen. Er komen in het midden drie smalle woningen met drie verdiepingen. Op de begane grond is een studio, wonen doet men boven.''

Baars verwacht dat de verbouwing begin volgend jaar klaar is. Er is tijd nodig om onder meer de gevels te vernieuwen. Zo komen kleinere ramen terug en wordt alles goed geïsoleerd. In het oudste pand is achter een wand het vroegere rookkanaal teruggevonden. Ook de stadsmuur is binnenin goed zichtbaar: ruim een meter dik. ,,Hoe stevig die is, weten we niet. Maar het zijn mooie elementen die we uiteraard graag laten zien.''

De oude stadsmuur (in de vorige eeuw al eens opnieuw opgemetseld) is een belangrijk onderdeel van de vier panden.

Klein Amsterdam

Dat een winkelpand wordt omgebouwd voor nieuwe woningen is niet uniek in Zwolle. Baars verwacht dat dit de komende jaren veel meer gaat gebeuren om te voorzien in betaalbare woonruimte. ,,We moeten van het centrum niet een soort Klein Amsterdam maken, waar alleen maar toeristen komen en waar je je als bewoners niet meer thuis voelt. Die mix is belangrijk. Juist dit soort inbreidingsprojecten draagt daar aan bij.''

De achterzijde, aan de Waterstraat.