Tien jaar Hedon Beurs vanuit Zwolle ‘voor bands die de wereld willen veroveren’

Dreigbewo­ner van ‘gifhuis’ in Dalfsen moet medewer­kers verhuurder met rust laten

Ze mag geen contact zoeken met medewerkers van woonstichting Vechthorst. En bij het kantoor in Nieuwleusen moet ze uit de buurt blijven, oordeelt de rechter. Huurder Annewil uit Dalfsen uitte afgelopen jaar de ene na de andere bedreiging. Uit woede over de giftige gassen in haar sociale huurwoning.