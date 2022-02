Tien partijen doen mee aan verkiezingen in Zwolle: ‘Partij ván of vóór de Dieren?’

Woningcor­po­ra­tie in Zwolle wil man flat uit zetten die ‘al tien jaar lang bewoners intimi­deert’

,,Ik zou het fijn vinden als ik me niet meer opgesloten voel in mijn eigen huis.’’ Met deze zin schetst een van de bewoners van een van de flats aan de Oldermannenlaan in Zwolle de terreur die ze ondervindt van bewoner Peter. Woningcorporatie SWZ wil via de rechter afdwingen dat de man de flat verlaat.

2 februari