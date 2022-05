Tienduizenden euro’s korting bij aanschaf nieuwe woning in Zwolle: makelaars zijn kritisch

Festival Zwetsen & Kletsen in Zwolse wijk Die­ze-Oost keert in september terug voor tweede editie

Festival Zwetsen & Kletsen krijgt een vervolg. Het tweedaagse festival in Dieze-Oost beleefde vorig jaar zijn eerste editie en keert in september terug in Park de Hogenkamp. Voor bewoners van de Zwolse wijk staan er dan drie in plaats van twee dagen feest op het programma.

24 mei