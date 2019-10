Tieners blijven weg bij feestjes in Zwolse kroegen, duizenden euro's subsidie voor niks geweest

Zonneauto van Zwolse teamcap­tain Maud compleet verwoest na brand in Australië

7:18 De zonneauto NunaX van de TU Delft is compleet verwoest nadat het voertuig in brand vloog tijdens de World Solar Challenge in Australië. Tim van Leeuwen, de bestuurder van de wagen bleef ongedeerd. Op foto's die het team, aangevoerd door teamcaptain Maud Diepeveen uit Zwolle, via sociale media verspreidde is een felle brand te zien. Van de auto is niets meer over.