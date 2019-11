Tieners moeten de cel in voor beroving in Wezenlandenpark Zwolle

updateDe 19-jarige Moreno L. uit Zwolle is veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, en het betalen van een schadevergoeding van bijna 600 euro. Hij pleegde in oktober vorig jaar een gewelddadige beroving in het Wezenlandenpark in Zwolle.

Twee van zijn vrienden, die destijds nog minderjarig waren, zijn door de Zwolse rechtbank eveneens bestraft. De één tot 44 dagen jeugddetentie en een taakstraf van 120 uur. Ook moet hij bijna 700 euro schadevergoeding betalen. De andere jongen heeft 80 uur taakstraf gekregen en hij moet een schadevergoeding van 150 euro ophoesten. Allemaal hebben ze een proeftijd van twee jaar gekregen. Een 16-jarige medeverdachte is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Geschopt en geslagen

De beroving in het Zwolse stadspark achter het provinciehuis was vorig jaar oktober een geruchtmakende zaak. Op een late zaterdagavond zitten drie jongens nietsvermoedend op een bankje in het park. Moreno L. komt met een andere jongen op een scooter aanrijden en vraagt het drietal om vloei en een tipje (dat gebruikt wordt voor het maken van een joint, red.). Hij rijdt daarna terug naar zijn vrienden, iets verderop nabij het provinciehuis.

Kort daarna komt de groep terug bij de jongens op het bankje. Ze schijnen met een zaklamp in de ogen van de latere slachtoffers en roepen ‘wat doen jullie hier?’, ‘je moet niet zo stoer doen’ en ‘je moet je mond houden, want anders steek ik je neer’.

‘Fietssleutel, geen mes’

Het loopt uit de hand. Twee jongens pakken de rugtassen van de knullen op het bankje en zetten het op een lopen. Een van de jongens zet de achtervolging in op de dieven. Hij weet Moreno L. tegen de grond te werken, maar wordt vervolgens geschopt en geslagen. De andere slachtoffers staan onder bedreiging van een mes nog bij het bankje. Een lezing die door de bedreiger overigens bestreden wordt. Hij heeft in de rechtbank laten weten dat hij een fietssleutel in zijn hand had, geen mes.

De daders gaan er uiteindelijk met onder meer twee portemonnees en een telefoon vandoor. Dankzij het mobieltje komt de politie ze op het spoor. Eind vorig jaar en begin dit jaar worden ze opgepakt.

Achter gesloten deuren

Twee weken geleden stonden de jongemannen voor de rechter. In eerste instantie leek de zaak tegen Moreno L., de enige die op het moment van de beroving meerderjarig was, in de openbaarheid plaats te vinden. Vlak voor aanvang van de zitting stuurden de drie rechters publiek en pers de zaal uit. Omdat de overige drie verdachten nog minderjarig waren op het moment van de beroving, besloot de rechtbank alle zaken - dus ook die van Moreno L. - achter gesloten deuren te behandelen.

Hoewel de officier van justitie hem als volwassene wilde laten berechten, besloot de rechtbank anders. Mede omdat Moreno L. in de ogen van de psycholoog die zich over hem boog, nog niet volwassen is in zijn gedrag. Zijn advocaat pleitte eveneens voor het jeugdstrafrecht.

Vaker in de fout

Het was overigens niet voor het eerst én het laatst dat Moreno L. over de schreef ging. Hij is ook veroordeeld voor het stelen van een scooter op de Melkmarkt in Zwolle, in oktober 2017, en voor het in bezit hebben van een stroomstootwapen, eind september dit jaar in Putten. Die laatste overtreding vond plaats toen hij net een maand op vrije voeten was.