Tienerschool rukt op in de regio: onderwijs tussen basisschool en voortgezet onderwijs in

Onderwijsroute 10-14 in Zwolle breidt uit met een tweede vestiging en in Hardenberg start komend schooljaar bij het Vechtdal College ook zo'n ‘tienerschool‘, waar vooralsnog plek is voor twintig leerlingen. Het Tiener College in Emmeloord is anderhalf jaar geleden gestart en kan ook nog maar beperkt leerlingen aannemen.