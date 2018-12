Tientallen boetes voor (brom)fietsers tussen Zwolle en Hattem

Donderdag uitspraak vervolging tabaksindu­strie

16:16 Het gerechtshof in Den Haag komt donderdag aan het begin van de middag met de beslissing over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de tabaksindustrie. De zaak werd in 2016 aan het rollen gebracht door de Zwolse longkankerpatiënte Anne Marie van Veen.