Tientallen herdenken op gepaste afstand in Zwolle, ook zonder officieel programma

Tientallen Zwollenaren zijn maandagavond naar het Ter Pelkwijkpark gekomen om samen twee minuten stil te zijn. De gemeentelijke herdenking was geschrapt vanwege de coronamaatregelen. Ook bij andere monumenten in Zwolle werd stilgestaan bij dodenherdenking.

Burgemeester Peter Snijders legde maandagochtend met zijn echtgenote al een krans namens de gemeente, de provincie en andere organisaties die jaarlijks een krans bij het monument leggen. Vanwege het verbod op evenementen door de coronamaatregelen ging de formele dodenherdenking niet door.

Dat weerhield zo’n zeventig Zwollenaren er niet van om naar het gemeentelijk oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark te komen. Alleen of getweeën en allemaal op ruime onderlinge afstand. Na een vroegtijdig ingezet taptoesignaal elders uit de binnenstad was het klokslag 20.00 uur minutenlang indrukwekkend stil.

Volledig scherm Adjudant Jan Brugman uit Zwolle brengt tijdens de Dodenherdenking een saluut bij het gemeentelijk oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark. © Frans Paalman

Adjudant Jan Brugman bracht tijdens de twee minuten stilte een saluut ter hoogte van het monument. ,,Dit is mijn manier van herdenken’’, zegt hij na afloop, zichtbaar geroerd. ,,Ik ben zelf een aantal collega’s kwijtgeraakt. Die mogen niet vergeten worden.’’

Verderop staat de directie van Bevrijdingsfestival Overijssel. Voor Emma Quilligan, Annemien Brugging en Marion Vos is het een wat vreemde gewaarwording om aan deze kant van de gracht te staan. ,,Normaal staan we aan de overkant. We komen dan met alle vrijwilligers vanuit Park de Wezenlanden om hier stil te staan’’, zegt Brugging. Het drietal ontvangt later op de avond het Vrijheidsvuur vanuit Wageningen.

‘Gevoel dat ik hier wilde zijn’

Sandy Janse woont tegenover het park en is samen met Boy van Schendel naar het monument gekomen. ,,Ik had wel het gevoel dat ik hier wilde zijn. Omdat je denkt aan mensen die het meemaken, mensen die het in eerdere tijden hebben meegemaakt en mensen die worden herdacht’’, zegt Janse.

Nadat hij een soort van defilé heeft afgelegd, uit Gerrit Lindeboom zijn verbazing over het gebrek aan omlijsting. ,,Is dat vanwege het virus?’’ vraagt hij. ,,Heel erg jammer vind ik dat. Ik ga elk jaar, van kinds af aan. Het is heel belangrijk om hier te zijn.’’

Volledig scherm Drie marine-veteranen legden een krans bij het monument aan de Meppelerstraatweg in Zwolle. © Frans Paalman

Op hetzelfde moment leggen drie oud-mariniers een krans bij het oorlogsmonument aan de Meppelerstraatweg. Gedrieën, maar wel op gepaste onderlinge afstand en onder het toeziend oog van een handvol Zwollenaren. Gedurende de dag zijn bij het monument veel bloemen en beschilderde stenen gelegd.

Volledig scherm Burgemeester Peter Snijders en zijn vrouw Geeke hebben maandagochtend een krans gelegd bij het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. © Frans Paalman