Tientallen klachten uit de regio over volle bussen: 'Er gebeuren ongelukken'

Geduw en getrek om de bus in te komen, altijd moeten staan en zelfs mensen die gewond raken. Het is een greep uit de klachten die reizigersorganisatie Rover binnen heeft gekregen op het twee weken geleden geopende Meldpunt Volle Bussen . Ook uit onze regio kwamen tientallen klachten.

In totaal staat de teller na twee weken op ruim 220 klachten. Deze komen in de meeste gevallen van mensen die niet meer met de bus, tram of metro mee konden of tijdens de rit moesten staan. Het merendeel van deze problemen speelde tijdens de ochtendspits. Rover heeft de klachten geanonimiseerd.

Lees ook Volgepropte bus? Meld het bij Rover Lees meer

Veertig van die klachten komen uit deze regio. Veel daarvan gaan over het busvervoer rond Zwolle, doorgaans vanaf het station. ,,Dit is niet veilig!", luidt de klacht. ,,Met zulke volle bussen gebeuren ongelukken. Laatst moest een buschauffeur een noodstop maken. Mensen zijn hierbij door de glazen wanden gevallen. Er werd hiervoor niet eens gestopt om te kijken of iedereen oké was.''

Quote Bij een noodstop vielen mensen door de glazen wanden Een klager bij het Meldpunt Volle Bussen

Schouder uit de kom

Het is niet het enige ongeluk in de lijst. ,,De bus was overvol en mijn zoon hield zich vast aan een lus. De bus reed zo snel door een bocht dat hij zijn evenwicht verloor en zijn schouder uit de kom trok. Daarna viel hij flauw."

En verder in het overzicht: ,,Het bekende 'willen jullie doorlopen naar achteren' klonk. Deze bus is niet geschikt als stadsbus." Deze klacht richt zich op de bus die vanaf het station naar het Deltion College gaat en sinds het begin van het schooljaar vaak overvol zit.

Volledig scherm Studenten van het Deltion staan te wachten op hun bus vanaf het station. © Mark Broersma

Wegbezuinigd

Verder valt op dat ook Vollenhove vaak in het lijstje met klachten staat. Dit gaat dan met name over de busrit naar Emmeloord vanaf instaphalte Clarenberglaan. ,,Zodra deze lijn aankomt bij de halte in Vollenhove raakt de bus al vol. Sommige mensen moeten hier al staan. Vervolgens gaat de buslijn richting Kraggenburg en Marknesse. Deze tientallen passagiers moeten in het gangpad staan. Deze bus is elke dag op dit tijdstip vol.''

Ook de ochtendrit tussen Urk en Kampen via Emmeloord, die veel wordt gebruikt door studenten die naar Zwolle moeten, komt meerdere malen in het klachtenbestand terug. ,,Vorig schooljaar reden er nog meer bussen tussen Urk en Zwolle, maar deze zijn door de gemeente wegbezuinigd, aldus de buschauffeur. Gevolg: Overvolle bussen die vertraging hebben, waardoor we de trein in Kampen missen. Of de bus rijdt je halte op de heenweg voorbij of hij rijdt door als je op stop drukt.''

Hard nodig