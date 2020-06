Tientallen mensen bij herdenking Tomy Holten in Zwolle

video Zo ziet de nieuwe thuisbasis voor Zwolse hiphoppers eruit

17:00 Het is zover: poppodium Hedon opent, in samenwerking met Travers Welzijn, Beatbox. Het nieuwe centrum aan de Gasthuisdijk in Zwolle is een ontmoetingsplek speciaal voor alle Zwolse jongeren met dezelfde passie: hiphop. Zij kunnen er straks onder begeleiding van coaches dansen, rappen, schrijven en opnemen.