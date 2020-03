Tientallen organisaties krijgen uitstel van betaling in Zwolle

LIVE | Koning brengt verras­sings­be­zoek aan Isala in Zwolle, Molecaten stelt parken beschik­baar voor zorgmede­wer­kers

19:20 Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. Afgelopen etmaal kwamen er 112 slachtoffers bij. In totaal zijn 546 mensen overleden aan COVID-19 in ons land. Wie ziek of verkouden is moet thuisblijven. We volgen hier de ontwikkelingen in Oost Nederland op de voet.