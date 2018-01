Tientallen reizigers in Zwolle verrast door staking: 'Is dit een grap?'

,,Is dit serieus of een grap?’’, vragen Anne Krikke (18) en Daphne van den Berg (19) twijfelachtig als ze horen over de staking. Ze wachten op de bus naar het Zwolse centrum voor een middagje naar de bioscoop. Als de realiteit tot ze doordringt zijn ze geïrriteerd. ,,Dit is echt kloten.’’ Van veel begrip is er bij de twee vriendinnen geen sprake: ,,Laat ze maar eens zorgen voor meer bussen als we naar school moeten!’’ En met een lach: ,,We hadden liever dat ze gingen staken als we geen vakantie hadden. Op school komen we liever te laat.’’



Jess van Dijk (21) heeft weinig te lachen deze ochtend. Hij heeft een sales training voor zijn werk, maar op tijd komen lukt niet meer. Hij zucht. ,,Het staat hier nergens aangegeven… Als ik op de borden kijk, lijkt het alsof de bus er zo aankomt.’’ Hoe hij nu bij de training komt? ,,Geen idee. Ik ga maar eens zoeken naar een oplossing.’’